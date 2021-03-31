استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب "برقان"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 31-3-2021 استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان (22 عاماً) من محافظة الخليل، والقابع بقسم الجراحة بمشفى "تشعاري تصيدق" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير "برقان" كان قد أصيب برصاص الاحتلال بمختلفة أنحاء جسده، وذلك بعد إطلاق النار عليه قبل حوالي شهر، بالقرب من حاجز أبو الريش العسكري المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأجري عملية عدة للمصاب برقان ولا زال يعاني من كسور بكلتا قدميه وفقًا لبيان هيئة الأسرى والتي أكدت أن أطباء الاحتلال أجروا عملية زرع براغي بكلتا قدميه، ومن المتوقع إزالة البراغي خلال شهر تقريباً.

وأشارت إلى ان الأسير برقان لا يستطيع الوقوف على قدميه حاليًا ويعاني من صعوبة في الحركة، وفي كثير من الأحيان يشتكي من آلام في منطقة البطن وكلتا قدميه، لكن حالته الصحية جيدة ومستقرة بشكل عام.