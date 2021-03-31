كورونا فلسطين.. 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت فلسطين المحتلة، اليوم الأربعاء، 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1839 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، فقد تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: "قلقيلية 2، نابلس 1، طولكرم 2، جنين 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 55، نابلس 269، طولكرم 103، جنين 174، طوباس 44، الخليل 286، رام الله والبيرة 186، سلفيت 21، ضواحي القدس 30، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 47"، قطاع غزة 1061.

وذكر ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 75، نابلس 178، طولكرم 189، جنين 258، طوباس 35، الخليل 417، رام الله والبيرة 143، سلفيت 38، ضواحي القدس 94، أريحا والأغوار 27، بيت لحم 144"، قطاع غزة 241.

وأوضح أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، ان هناك 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 692 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وقطاع غزة 78379، بينهم 8687 تلقوا الجرعتين من اللقاح.