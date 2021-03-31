اعتصام في أريحا تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال

شارك العشرات، اليوم الأربعاء، في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأريحا، اسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كان في الاعتصام أهالي الأسرى، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والأهالي في محافظة أريحا والأغوار.

وطالب محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، لدى مشاركته في الاعتصام، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، بضرورة وسرعة التدخل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسية الاعتقال الإداري، وتحسين الظروف الصحية وحق تلقى العلاج ومعاملة الأسرى وفق القوانين الإنسانية المعترف عليها.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية إلى الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وتوفير الشروط الصحية.