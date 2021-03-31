لجنة الانتخابات تستقبل طلبات الترشح حتى منتصف الليلة

قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إن أبوابها ستبقى مفتوحة حتى منتصف الليلة، لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، أن طواقمها ستواصل العمل باستقبال ودراسة طلبات الترشح حتى الساعة 12 من ليلة الأربعاء، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة، مؤكدة أنها لن تستقبل أي طلبات ترشح بعد هذا الموعد.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع سلطة النقد وبنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة البيرة و"الرمال" في مدينة غزة مفتوحين حتى الساعة 5 من مساء اليوم، لتمكين القوائم من إيداع رسوم الترشح.

وأشارت إلى أنها ستنتهي من دراسة الطلبات والبت فيها وإعلانها للجمهور، بما يتضمن أسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات والطعون على أي من القوائم والمرشحين.