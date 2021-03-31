 كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في مصر وبدل التالف والفاقد !

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي ، عن باب تحديث البيانات والمواليد الجدد، عقب موافقة المجلس النواب بنود الميزانية ،وربط اعتماد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية إلا بعد اعتماد الموازنة الجديدة من مجلس النواب.

استخراج بطاقة التموين الجديدة وبدل التالف والفاقد وإضافة المواليد ونقل الزوجة

وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحت في وقت سابق باب تلقي طلبات قيد المواليد والنقل بين المحافظات في البطاقات التموينية ونقل الزوجة واستخراج بطاقات التموين الجديدة وأيضًا بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال موقع دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية وحددت وزارة التموين شرطًا لتقديم الطلب الكترونيًا وهو أن يُقر مُقدم الطلب بأن البيانات المقدمة منه صحيحة، وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة التموينية رقم تليفونه المحمول مُسجل على موقع بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر واللذان تستقبل الوزارة الطلبات من خلالهما.

ويمكن تسجيل رقم المحمول الخاص بالمستفدين من بطاقة التموين على موقع دعم مصر وأيضًا على موقع مصر الرقمية، وتستخدم وزارة التموين تلك الأرقام في التواصل مع أصحاب تلك البطاقات.

رابط استخراج بطاقة التموين الجديدة

وتتيح وزارة التموين إمكانية نقل الزوجة من بطاقة الأهل في حال كونها تحصل على دعم تمويني إلى بطاقة تموين الزوج عبر موقع مصر الرقمية وكذلك عبر موقع دعم مصر.

ووفقا لوزارة التموين المصرية يستطيع المستفيدون من منظومة دعم السلع التموينية والخبز الدخول على موقع دعم مصر مباشرة، والاختيار من بين قائمة «خدمات تموينية للمواطنين» من بين الخيارات التالية:

نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى.

فصل اجتماعي.

تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

إعادة إرسال الرقم السري للبطاقة التموينية.

يستطيع المستفيدون من بطاقات التموين الدخول إلى موقع مصر الرقمية واختيار قسم التموين واختيار الخدمات من بين تلك القائمة:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

إصدار بطاقة التموين بدل فاقد.

إصدار بطاقة التموين بدل تالف.

تفعيل بطاقة التموين.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.

نقل من محافظة إلى أخرى.