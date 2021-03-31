مصر: مواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام

تتصدر مواقيت الصلاة في مصر والدول العربية والاسلامية في شهر رمضان 2021 – 1442 هجريا محركات البحث في مصر والعالمين العربي والإسلامي، مع قرب حلول شهر رمضان، حيث ينتظر ملايين المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين في شتى بقاع الأرض.

موعد أول أيام رمضان 2021 فلكيًّا

أكد خبراء الفلك أن موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق 13 إبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو 2021، فيما أكدوا أن موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان سيكون في الرابعة صباحًا، وموعد أذان الظهر الساعة 11:55، والعصر الساعة 3:30، والمغرب الساعة 6:21، والعشاء الساعة 7:42، بحسب توقيت القاهرة، وتعقبها صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2021

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2021 ستكون بنحو 14 ساعة و21 دقيقة، وهو يعد أقصر أيام شهر رمضان المبارك في عدد ساعات الصيام.