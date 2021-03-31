سلامة معروف: توصية بتشديد الإجراءات باتجاه أربعة عناوين في غزة

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاربعاء 31/3/2021، انه في حال تغير سُلم منحنى الوباء داخل قطاع غزة ستختلف معه توصية وزارة الصحة وتنفيذ الإجراءات المشددة من قبل المؤسسات الحكومية في الميدان.

واعتبر خلال تصريحات لصوت القدس ان هناك توصية من وزارة الصحة حول مسببات الإصابة بفايروس كورونا تذهب باتجاه أربعة عناوين تتمثل في حالات الازدحام بالأسواق والأماكن العامة والمواصلات وصالات الأفراح وبيوت العزاء وبناءً على تقييم الحالة يتم اتخاذ القرار إما بتشديد الإجراءات أو تخفيفها.

وأوضح ان هناك توجيهات للجهات الشرطية بتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة في الأسواق وصالات الأفراح والمناسبات التي تقام في الأماكن العامة والشوارع وبيوت العزاء.

وبين ان هناك تقدير لتقليص دوام الموظفين الذي سيُعمل به مطلع الأسبوع القادم كما أعلن ديوان الموظفين العام يُترك لرئيس كل مؤسسة حكومية بتقليص دوام موظفيها للحد الذي يسمح باستمرار تقديم الخدمة دون أي تأثير سلبي على المواطنين.