سبب عدوى جرثومة المعدة المنتشرة.. وطرق علاجها

جرثومة المعدة هي عبارة عن ميكروب حلزوني ينمو في الجهاز الهضمي ويسبب كل تلك الأعراض الهضمية المؤلمة، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

فهل تعرف ما الذي يسبب عدوى جرثومة المعدة المزعجة.. إنه ميكروب حلزوني الشكل ينمو في الجهاز الهضمي ويسبب كل تلك الأعراض الهضمية المؤلمة، في المقال التالي نزودك بكل ما بهمك من معلومات حول الميكروب الحلزونى وأسبابه وأعراض الإصابة به، وكيفية تشخيصه وعلاجه.

ما هو الميكروب الحلزونى ؟

الميكروب الحلزونى أو عدوى جرثومة المعدة أو الملوية البوابية Helicobacter pylori هو نوع شائع من البكتيريا ينمو في الجهاز الهضمي ويميل إلى مهاجمة بطانة المعدة، وشكله يكون حلزونيًا.

يصيب الميكروب الحلزونى حوالي 60% الأشخاص البالغين في العالم، وعادةً ما تكون العدوى بالبكتيريا الحلزونية غير ضارة، ولكنها مسؤولة عن غالبية القرح في المعدة والأمعاء الدقيقة.

الميكروب الحلزونى غالباً ما يصيب المعدة أثناء الطفولة، وعلى الرغم من أن العدوى بهذه السلالة من البكتيريا لا تسبب الأعراض، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض في بعض الأشخاص، بما في ذلك القرحة الهضمية، والتهاب المعدة

الميكروب الحلزوني يتكيف للعيش في البيئة القاسية والحمضية في المعدة، حيث يمكن لهذه البكتيريا تغيير البيئة المحيطة بها وتقليل حموضة الجسم حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة. يسمح الشكل الحلزوني لـ H. pylori باختراق بطانة المعدة، حيث تكون محمية بالمخاط ولا تتمكن خلايا الجسم المناعية من الوصول إليها، ويمكن أن تعطل هذه البكتيريا استجابتك المناعية وتضمن عدم تدميرها من قبل الجهاز المناعي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

ما الذي يسبب عدوى الميكروب الحلزونى ؟

ما زال من غير المعروف كيف تنتشر عدوى الميكروب الحلزونى بالضبط، لقد تعايشت البكتيريا مع البشر لآلاف السنين ويُعتقد أن العدوى تنتشر من فم شخص إلى آخر، كما يمكن أيضًا نقلها من البراز إلى الفم ويحدث هذا عندما لا يغسل الشخص يده جيدًا بعد استخدام الحمام، كما يمكن أن تنتشر H. pylori أيضًا من خلال ملامسة الماء أو الطعام الملوثين.

يُعتقد أن هذه البكتيريا تسبب مشاكل في المعدة عندما تخترق بطانة الأغشية المخاطية في المعدة وتنتج مواد تحيد أحماض المعدة، وهذا يجعل خلايا المعدة أكثر عرضة للأحماض القاسية، وتسبب أحماض المعدة والميكروب الحلزوني في تهيج بطانة المعدة وقد يتسبب في حدوث تقرحات في المعدة أو الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

ما هي أعراض عدوى الميكروب الحلزونى ؟

معظم الأشخاص الذين يعانون من الميكروب الحلزوني ليس لديهم أي أعراض.

عندما تؤدي الإصابة إلى القرحة، قد تشمل الأعراض ألم في البطن، خاصةً عندما تكون المعدة فارغة في الليل أو بعد ساعات قليلة من وجبات الطعام، ويوصف الألم عادة بأنه ألم قضم gnawing pain، وقد يأتي ويذهب، وتناول الأدوية المضادة للحموضة قد يخفف هذا الألم.

إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم أو ألم شديد لا يزول، فيجب عليك زيارة طبيبك. قد يرتبط عدد من الأعراض الأخرى بعدوى الميكروب الحلزوني؛ بما في ذلك: التجشؤ المفرط. الشعور بالانتفاخ. الغثيان. حرقة من المعدة. حمى. قلة الشهية أو فقدان الشهية. فقدان الوزن غير المبرر. راجع طبيبك على الفور إذا واجهت: مشكلة في البلع. فقر دم. دم في البراز. انتبه؛ هذه أعراض شائعة قد تسببها حالات أخرى، ولكن إذا استمرت أي من هذه الأعراض أو كنت تشعر بالقلق حيالها، فمن الأفضل دائمًا زيارة طبيبك، وأيضًا إذا لاحظت وجود دم أو لون أسود في البراز أو القيء، فيجب عليك استشارة الطبيب.

الفئات المعرضة لخطر الإصابة عدوى الميكروب الحلزونى

الأطفال هم أكثر عرضة لتطوير عدوى الميكروب الحلزوني، وتكون مخاطرها أعلى في الغالب بسبب نقص النظافة.

يعتمد خطر الإصابة بعدوى الميكروب الحلزونى جزئيًا على بيئتك وظروف معيشتك، وتزداد المخاطر في حالة: إذا كنت تعيش في بلد نام.

مشاركة السكن مع الآخرين المصابين بعدوى الميكروب الحلزوني.

العيش في مساكن مكتظة.

لا يوجد إمكانية الوصول إلى الماء الساخن الذي يساعد على إبقاء المناطق نظيفة وخالية من البكتيريا.