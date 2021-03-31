بالفيديو الحكومة الأردنية تقرر جملة من الإجراءات التخفيفية للحد من تداعيات كورونا

أعلنت الحكومة الاردنية اليوم الاربعاء 31/3/2021 ، عن جملة من القرارات التخفيفية والتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال بشر الخصاونة رئيس وزراء الحكومة الاردنية في الايجاز الصحفي اليومي لقد تم اتخاذ جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وتضمن الإيجاز للحديث حول تفاصيل القرارات كلا من وزيري المالية الدكتور محمد العسعس، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين والإجراءات وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاعات والمواطنين.