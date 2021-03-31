كورونا في غزة: حالة وفاة واحدة و(1061) إصابة و(121) حالة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 31/3/2021، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا لتصل لـ(1061) إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الصحة، أنها أجرت 3651 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 1061 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 241 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 65588 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 7917 حالة، واجمالي المتعافين 57060 حالة ، واجمالي الوفيات 611 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 199 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 121حالة.