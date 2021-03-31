ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء  31/3/2021

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، اليوم الأربعاء 31/3/2021، عشية اجتماع مجموعة "أوبك+"، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو المقبل.

مخاوف ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا، وإجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على النفط، وفقا لتقرير صدر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة.

العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة إلى 64.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 60.81 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.