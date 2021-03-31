لبنان : تدني سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة وارتفاع خالي لأسعار المواد الغذائية

وأكدت مصادر اعلامية لبنانية اليوم الاربعاء 31/3/2021، إن بعض السلع بدأت تنفد من المتاجر في وقت تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها ارتفاعا خياليا، يؤرق اللبنانيين لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

واوضحت ان فروقات خيالية بالأسعار تختلف بين متجر وآخر، وتراجع أعداد رواد المتاجر بالإجمال إلى أكثر من 80 بالمئة.

وتراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات امس الثلاثاء 30 مارس في السوق الموازية غير الرسمية ، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 12675 و12750 ليرة لكل دولار، بعدما كان وصل في الأسابيع الماضية إلى 15 ألف ليرة.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط، فيما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.