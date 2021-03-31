سفينة تجنح في نهر أرون البريطاني بعد أزمة قناة السويس

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الاربعاء 31/3/2021 ، سفينة عملاقة جنحت بالامس في نهر أرون جنوبي بريطانيا، مما دفع كثيرين إلى مقارنتها بما حدث مع السفينة "إيفر غيفن"، التي أغلقت الملاحة في قناة السويس لنحو أسبوع.

على موقعها الإلكتروني، أن الحادثة وقعت، الثلاثاء، في مقاطعة غرب ساسكس، جنوبي بريطانيا

وبدأت القصة عندما انحرفت السفينة "إليز" وطولها 80 مترا عن مرساها في ميناء ليتل هامبتون على إحدى ضفتي النهر، مما أدى إلى إغلاق مدخل الميناء جزئيا.

وتحمل السفينة علم دولة أنتيغوا وبربودا، وانطلقت في أحدث رحلاتها من ميناء أنتويرب في بلجيكا لتفريغ حمولتها في ميناء ليتل هامبتون.