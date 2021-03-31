وفاة شقيق الأسير محمد القدومي من قلقيلية بعد يومين على وفاة والده

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:11 ص
31 مارس 2021
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اكد نادي الاسير اليوم الاربعاء 31/3/2021 ، وفاة أشرف القدومي شقيق الأسير محمد محمود القدومي لذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين على وفاة والده الحاج محمود القدومي.

 

وتقدم نادي الاسير بأحر التعازي والمواساة من الأسير محمد محمود القدومي بوفاة شقيقه أشرف القدومي ووالده الحاج محمود القدومي.

وقال نادي الأسير أن الأسير قدومي معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و12 عامًا، ويقبع في سجن "جلبوع".

ويشار الى ان الأسير القدومي من بين مجموعة من الأسرى فقدوا أحباء لهم بسبب الوباء منذ العام الماضي، وحرمهم الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع، كما حرم المئات من الأسرى على مدار سنوات طويلة.

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