الأسير برقان وضعه الصحي مستقر بعد إصابة جسده بالكامل برصاص الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باستقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان (22 عاما) من محافظة الخليل بالضفة المحتلة، والقابع بقسم الجراحة بمستشفى "تشعاري تصيدق" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقل برقان كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال بمناطق مختلفة من جسده، وذلك بعد إطلاق النار عليه قبل حوالي شهر، بالقرب من حاجز أبو الريش العسكري المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأضافت، أن المصاب برقان قد أجريت له عدة عمليات مكان الإصابة، ولا يزال يعاني من كسور بكلتا قدميه، ومؤخرا قام أطباء الاحتلال بإجراء عملية زرع براغي بكلتا قدميه، ومن المتوقع إزالتها خلال شهر تقريبا.

ولفتت إلى أن الشاب برقان لا يستطيع حاليا الوقوف على قدميه ويعاني من صعوبة في الحركة، وفي كثير من الأحيان يشتكي من آلام في منطقة البطن وكلتا قدميه، لكن بشكل عام حالته الصحية جيدة ومستقرة.