الصحة السعودية تسجل ارتفاع في اعداد إصابات كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية إنها رصدت تزايد خارطة الإصابات بفايروس كورونا، وحثت الجميع على أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وسجلت الوزارة أمس (الثلاثاء) (556) حالة مؤكدة، وتعافي (410) حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة منها (694) حرجة، ليصل عدد الإصابات في المملكة إلى (389422) حالة، وعدد حالات التعافي (377714) حالة، وتسجيل 7 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات (6663) حالة، وتم إجراء (57262) فحص مخبري جديد.

556 إصابة

7 وفيات

694 نشطة

410 متعافين