سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الأربعاء

عاود سعر صرف الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الأربعاء 31/3/2021، للارتفاع في تعاملات السوق الموازية "غير الرسمية".

وتراوح سعر الدولار لدى هذه السوق ما بين 12700 و12750 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وأقرّ البرلمان اللبناني، الإثنين، قانون استرداد الأموال المنهوبة، في خطوة تعتبر جيدة من حيث الشكل، إنما يبقى التعويل على التنفيذ.

كما وافق البرلمان اللبناني، على إقراض شركة كهرباء لبنان 200 مليون دولار أمريكي لغرض توفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية داخل البلاد.

وشهدت العملة اللبنانية تراجعاً هائلاً في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وخسرت نحو 80% من قيمتها، حيث يشهد البلد انهياراً اقتصادياً شاملاً بدأ يلقي بظلاله على جميع مكونات الدولة.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويواجه لبنان أزمات سياسية وصحية واقتصادية ومالية أدت إلى انهيار عملته الوطنية، ولم تتمكن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من الضغط لمعالجة هذه الأزمات، أو تحقيق مطالبها.