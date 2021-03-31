الأسير بطران يدخل يومه الـ40 في الاضراب عن الطعام ..ووزيرة الصحة تطالب بالتدخل

يواصل الاسير عماد البطران اليوم الاربعاء 31/3/2021 ، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الاداري.

هيئة شؤون الأسرى، بينت ان الاسير بطران خاض إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة 105 أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يوما، وهذا الإضراب الثالث له، وعلى مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة، عانى الأسير البطران من مشاكل صحية، أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس.

ومن جانبه حملت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في بيان لها سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير البطران، مشيرة إلى أنه يعاني من هزل، وضعف عام، ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.

طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام لليوم ال40 على التوالي.