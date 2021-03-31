سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 31/3/2021، في البنوك وشركات الصرافة وسط توافر المعروض النقدي.

وسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، نحو 15.6669 جنيه للشراء، و15.7672 جنيه للبيع.

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ولدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بقي سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

واستقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

سجل سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى البنك المركزي نحو 18.3930 جنيه للشراء، و18.5170 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء عند مستوى 21.5389 جنيه للشراء، و21.6815 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الأربعاء على شاشات البنك المركزي المصري، مستوى 4.1797 جنيه للشراء، و4.2066 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، سجل خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى البنك المركزي المصري، 4.1773 جنيه للشراء، و4.2043 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في مصر نحو 51.7950 جنيه للشراء، و52.1990 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.