اليوم تنتهي مهلة الترشح للانتخابات.. ومفاجآت في قائمة فتح

واصلت لجنة الانتخابات المركزية، استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، فيما سينتهي اليوم الأربعاء 31/3/2021، فترة الترشح للانتخابات.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن منتصف الليلة ستنتهي فترة الترشح للانتخابات، ولن تستقبل بعدها أي طلبات ترشح.

قال كحيل:"اعتمدنا حتى الآن 5 قوائم واليوم سيتم قبول 7 قوائم أخرى، وسنقوم بدراسة طلبات الترشح لمدة 5 أيام ومن ثم سننشرها للجمهور في السادس من الشهر المقبل ولمدة 3 أيام".

وكانت حركة "حماس"، قدمت قائمتها المرشّحة للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، المزمع عقدها في 22 أيار/مايو القادم، بعنوان (القدس موعدنا) وتحمل الرقم 10".

كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تسجيل قائمتها للمجلس التشريعي لدى لجنة الانتخابات المركزية في كل من غزة والضفة تحت اسم (نبض الشعب)، مؤكدةً أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة ويتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار.

أما حركة فتح فلم تقدم بعد قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات، حيث مازالت تدور خلافات حول ترشح مروان البرغوثي الذي أعلن بشكل مفاجئ عن تشكيله قائمة منفردة عن حركة فتح.

فيما ذكرت مصادر إعلامية، نقلاً عن مصادر فتحاوية، أن خمسة أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، متواجدون في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.

وبحسب المصادر فإن ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية من الضفة الغربية، وهم، محمود العالول، جبريل الرجوب، دلال وسلامة، كما ستضم اثنين من أعضاء المركزية من غزة، وهم روحي فتوح وأحمد حلس.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.

وفي 20 آذار/مارس الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للقوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولمدة 12 يوما.