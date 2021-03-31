الاحتلال يستأنف تطعيم العمال بالجرعة الثانية

قالت مصادر عبرية، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ستستأنف فتح مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا على الحواجز لمنح الجرعة الثانية لـ107 آلاف عامل فلسطيني.

وذكرت ما تسمى بوحدة تنسيق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق المحتلة: أنه "اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 4 نيسان/ أبريل، سيعاد فتح مجمعات التطعيم في المعابر وفي المناطق الصناعية في المستوطنات العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصريح عمل ساري المفعول.

وجاء في البيان أنه "يتعين على العمال الوصول إلى مجمعات التطعيم بناء على الموعد الذي ُحدد له في الدعوة في التطعيم الأول وفي نفس الساعة التي تلقوا فيها الجرعة الأولى. ولن يتلقى أي عامل يصل قبل الموعد بنا ًء على تعليمات وزارة الصحة".