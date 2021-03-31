بالفيديو الاحتلال يعتقل من أغاظهُ ..!

أغاظت الصور التي تواردت للاحتلال "الاسرائيلي" خلال الـ24 ساعة الماضية بعد الإفراج عن الأسير مجد بربر، ومدى الفرحة من قبل عائلته بالإفراج عنه بعد 20 عاماً وظلم المحتل واللهفة والفرحة بالإفراج عنه من قبل زوجته وابنته وعائلته، لتعاود قوات الاحتلال اعتقاله مساء أمس عقب اقتحام منزله في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإفراج عنه أمس الأول وإنهاء محكوميته البالغة 20 عاما في سجون الاحتلال.

الاحتلال أصر على التنغيص على عائلة الأسير بربر الليلة الماضية التي سرقت الأضواء ورسمت صورة للعالم أجمع بأحقيتهم بالحياة والحرية ، لتقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال لمنزل الأسير بربر 45 عاماً وتعتدي على المتواجدين فيه بالضرب والدفع، وسط إطلاق قنابل الصوت بالمكان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر:"إن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال في سلوان."

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم قاعة قصر الحمراء في بلدة العيزرية جنوب مدينة القدس، ومنعت عائلة الأسير المحرر مجد بربر من تنظيم حفل استقبال له.

وفي تعليقه على الاعتقال قال عبد الله صيام نائب محافظ القدس ان الاحتلال الاسرائيلي يتفنن في إيجاد المعاناة لشعبنا ويحاول كسر الامل والفرحة حتى يضعف في نفس الانسان المقدسي أمل الرباط ، معتقداً انه بإعتقال بربر قد يضعف نفسية المقدسي ويبدد أمله.

وتابع صيام :الفرحة التي ابدتها عائلة الاسير تؤكد ان للحياة أمل ، والجميع يدرك ان السجن لا يُغلق ابوابه على احد وشعبنا المفعم بالامل لن يرحل ويتراجع رغم كل المعاناة .