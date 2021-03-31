وزيرة الصحة : الحالة الوبائية تبشر بخير والمنحى لم يتسطح بعد وتطعيم الشباب لهذا السبب؟

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الاربعاء 31/3/2021 ، ان الحالة الوبائية اصبحت تبشر بخير وخاصة بعد انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا ، موضحاً ان منحى الوبائي لم يتسطح بعد انما شهد انخفاضاً في اعداد الاصابات .

وبينت الوزيرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المشافي اصبحت غير ممتلئة بالمصابين بفيروس كورونا ، بالإضافة الى انخفاض في اعداد الوفيات ، مما يبشر بخير بالرغم من ان الانخفاض قد يكون بسبب اضراب الطواقم الطبية وقلة اخد فحوصات من المواطنين .

وأكد الوزارة انه لايوجد احصائية بشأن الطفرات الجديد وسيتم اعطائها التشخيص الحقيق واظهار عينات خلال اسبوعين او ثلاثة .

واوضحت الوزارة بشان ما يتم تداوله حول إعطاء اللقاح لعدد من الشباب بينت ، ان اللقاح الذي يعطي للشباب هم مرضى سرطان وغيرها من الامراض المزمنة الخطيرة ، مبيناً ان وزارة الصحة شرعت الى تشكيل لجنة لقاحات كورونا بعد الهجوم الغاضب من قبل المواطنين بشأن آلية وعدالة توزيع اللقاح .