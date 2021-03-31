طالع اسعار صرف الدولار في العراق اليوم الاربعاء 31 مارس 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:07 ص
31 مارس 2021
الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي
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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الاربعاء  31 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1450 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع.

 

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1454.50 دينار، وفي كركوك نحو 1455 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1455 دينارا، وفي كربلاء نحو 1454 دينارا، وفي الحارثية نحو 1454.50 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البصرة نحو 1453.50 دينار، وفي أربيل سجل الدولار نحو 1455.50 دينار.

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