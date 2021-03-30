شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاربعاء 31-3-2021 تراجعًا بسيطًا رغم مرور يومين على نجاح عملية تعويم للسفينة الجانحة بقناة السويس.

وظل متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الاربعاء ، ثابتا أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم الاربعاء، عند نحو 15.6656 جنيه للشراء، و15.7656 جنيه للبيع.

ولدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الدولار سعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الاربعاء، لدى البنك المركزي نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فيما تراوح سعره لدى البنوك وماكينات الصراف الآلي عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع لدى بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الاربعاء عند مستوى 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 21.44 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الاربعاء على شاشات البنك المركزي المصري، مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ولدى البنوك الخاصة سجل متوسط سعر صرف 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، سجل خلال مستهل تعاملات الاربعاء ، لدى البنك المركزي المصري، 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في مصر سعر 51.84 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري، فيما جاء متوسط سعره لدى البنوك الخاصة عند 49.12 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.