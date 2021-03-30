المانيا: سنتغلب على كورونا خطوة بخطوة

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء اليوم الثلاثاء 30-3-2021 أن بلادها ستتغلب على وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" خطوة بخطوة.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: "إن ألمانيا ستقيد استخدام لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمجموعات ذات الأولوية القصوى".

وتأتي هذه الخطوة المتفق عليها مع الولايات الفيدرالية الست عشرة، عقب توصية لجنة اللقاحات المستقلة واستجابة لتقارير جديدة عن اضطراب دم دماغي نادر ويمكن أن تتحول إلى انتكاسة شديدة لحملة التطعيم في البلاد.

وقالت ميركل: "كل شيء يقوم على مبدأ واحد وهو الثقة"، مشيرة إلى ان إرشادات "أسترازينيكا" الجديدة سيكون لها آثارها على برنامج التطعيم.