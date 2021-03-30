دعاء اليوم الاول من شهر رمضان 2021 مكتوب

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2021 مكتوب، يقترب موعد قدوم شهر رمضان المبارك 2021، و ينتظر المسلمون في انحاء العالم قدوم الشهر الفضيل على احر من الجمر، لما فيه من اجر و ثواب مضاعف للعبادات التي يقوم بها الصائمون، و يتقرب الصائمون في رمضان الى الله تعالى بالدعاء، لا سيما ان الدعاء في هذا الشهر مستجاب، و هو افضل شهور السنة.

والدعاء هو أحد الأمور المُستحبة والتي يجب علينا أن نداوم عليها طوال شهر رمضان، مع الكثير من أنواع الطاعات المتنوعة الأخرى التي يجب أن نحرص عليها به.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021-1442

عند بداية شهر رمضان يجب أن نستقبله بكل حماس، وأن نُؤدي به جميع أنواع العبادات حتى يمكننا الحصول على الأجر المُضاعف الذي يحتوي عليه هذا الشهر وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الأول ومنها ما يلي:

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

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دعاء يوم 1 رمضان 2021

يعتبر دعاء اليوم الاول من شهر رمضان أحد الأدعية التي يجب علينا ترديدها، حتى يمكننا الحصول على ثواب الدعاء، واكتساب الكثير من الحسنات، إلى جانب أداء جميع أنواع الطاعات التي يمكن من خلالها استغلال الأجر المُضاعف، الذي يمكننا الحصول عليه خلال هذا الشهر، مع المداومة على التسبيح والتكبير والتهليل طوال الوقت، حتى يمكننا شغل لساننا بذكر الله.



