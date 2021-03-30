اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 31 مارس 2021

اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 31 مارس 2021، يبحث السعوديون عبر محركات البحث و من بينها محرك بحث جوجل عن أسعار الذهب، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لكم في هذا التقرير اسعار الذهب في السعودية و التي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في السعودية، حيث تاثرت اسعار الذهب في السعودية بهبوط المعدن الأصفر عالمياً، وسجلت تراجعاً مع مستهل تعاملات اليوم، وبلغ سعر عيار 21 اليوم 179.87 ريال

أسعار الذهب في السعودية الاربعاء 31 مارس 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل عيار 24 اليوم 205.56 ريال

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل عيار 18 إلى 154.17 ريال

سعر جرام الذهب عيار 14

وسعر عيار 14 نحو 119.91 ريال

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية في السعودية 6397.50 ريال

وسعر الجنيه الذهب 1438.95 ريال