مواجهات واعتقالات واصابات بين المقدسيين والاحتلال خلال اعتقال اسير محرر

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات بين المقدسيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحام حي رأس العامود في سلوان بالقدس المحتلة لاعتقال الأسير المحرر مجد بربر.

واعتقلت شرطة الاحتلال الأسير المحرر مجد بربر بعد 24 ساعة من الافراج عنه والذي أنهى محكوميته البالغة 20 عامًا.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة بربر ومحيطه والقت القنابل الصوتية واعتدت على المتواجدين بالدفع، ثم اعتقلت المحرر مجد بربر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 6 اصابات في مواجهات في سلوان، مع عائلة بربر، "5 اصابات غاز واصابة بالمطاط"، وتم علاجهم ميدانيا.





