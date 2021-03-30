ريال مدريد يدرس مقاضاة طبيب في قضية المنشطات

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني لمقاضاة طبيب بدعوى تورطه في فضائح المنشطات، بسبب مزاعم ارتباطه بالنادي.

و تدرس إدارة الفريق الملكي مقاضاة الطبيب يوفيميانو فوينتيس بعد أن ألمح إلى علاقته بالطاقم الطبي في النادي.

وفي مقابلة تلفزيونية، سئل الطبيب يوفيميانو فوينتيس عن علاقته بالعديد من أندية كرة القدم الإسبانية مثل فالنسيا ومدريد وبرشلونة وريال سوسيداد، الا انه أجاب على الفور بـ"لا".

ثم سُئل مباشرة عن علاقته بمدريد، توقف، وخفض رأسه، ثم وضع جبهته بين يديه، وأجاب ببطء: "لن أجيب على هذا السؤال"

ثم سأله المذيع: "مع من يمكننا التحدث في ريال مدريد لمعرفة ما إذا كنت تعمل مع أطبائهم؟". الطبيب فوينتيس تململ في مقعده وأمسك بزجاجة ماء، قبل أن يرد: «بينما أشرب الماء، سأفكر".

و استمرت المقابلة التلفزيونية مع الطبيب، دون أي توضيح حول ارتباطه بطاقم ريال مدريد الطبي، ولكن كان هناك تلميح بأنه على صلة بالأطباء في النادي الملكي

من جانبها، تدرس إدارة فلورنتينو بيريز حاليا مقاضاة الطبيب بسبب تلميحاته بارتباط ريال مدريد ولاعبيه بتعاطي المنشطات.