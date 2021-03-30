هنية: يوم الأرض حق مقدس لا يمكن التنازل أو التفريط عنه



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء 30-3-2021 على أن "يوم الأرض" الفلسطيني، هو يوم "مخلد"، وتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بـ"الوطن وحق العودة، وأنه حق مقدس لا يمكن لأحد التنازل عنه والتفريط فيه".

وقال هنية لوكالة "الأناضول": "يوم الأرض الفلسطيني هو اليوم الذي استشهد فيه ستة فلسطينيين خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث (شمالي إسرائيل)، والنقب (جنوب)، وذلك في الثلاثين من آذار/مارس 1976.

وأوضح هنية "أن يوم الأرض هذا، يوم مخلد في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وهو ارتكز على مواجهة مباشرة بين أبناء الشعب في داخل الأرض المحتلة عام 1948 مع الاحتلال الصهيوني، في محاولته للسيطرة والاستيطان في بقعة غالية من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "سقط خلال (المواجهة) عدد من الجرحى والشهداء، والشعب الفلسطيني كل عام يحيي هذه الذكرى لأنها تحمل العديد من الرمزيات، الرمزية الأولى هي أن الأرض هي محور الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال".

وأشار إلى ان الشعب يقدم الغالي والنفيس من أجل حماية الارض والوطن ولمواجهة خطط الضم والاستيطان التي شرع فيها الاحتلال منذ أن احتل فلسطين المباركة".

وشدد هنية على تمسك الحركة بالوطن وحق العودة حق مقدس لا يمكن لأحد التنازل عنه والتفريط فيه، لذلك أوجه تحية خاصة لأبناء الشعب في داخل فلسطين المحتلة 1948 وأؤكد لهم أن المعركة واحدة والمصير واحد".

وختم بالقول "الشعب الفلسطيني سيكون له كيانه السياسي وأرضه ودولته على أرض فلسطين بإذن الله تعالى".