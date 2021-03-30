طريقة تحضير عجينة القطايف بالمنزل في رمضان 2021-1442

ايام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك 2021-1442، الذي تهتم فيه ربات البيوت بتحضير انواع خاصة بالشهر الفضيل من الأكلات و الحلويات، من بينها القطايف التي تعتبر اهم انواع الحلوى في شهر رمضان المبارك، لسهولة تحضيره و انخفاض تكاليف صناعته حيث يتم حشوها ووضعها في الزيت ثم الشربات.

في هذه السطور تضع وكالة فلسطين اليوم بين ايديكم طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، ليتم الاستغناء عن شرائها من السوق

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت

المكونات: كوب وربع دقيق، ربع كوب دقيق بسبوسة، كوب ونصف ماء دافئ، ملعقة ونصف سكر، نصف ملعقة كبيرة خميرة

طريقة تحضير عجينة القطايف في رمضان 2021

نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ماعدا الماء يتم إضافته تدريجياً حتى نحصل على عجينة تشبه خليط الكيك

نترك الخليط حتى يختمر لمدة ساعة على الأقل، وبعدها يتم إحضار طاسة غير لاصقة، ونضعها على النار حتى تسخن

نقوم بدهان الطاسة بقليل من الزيت، ونبدأ بصب كمية مناسبة من الخليط في الطاسة، وعندما تبدأ في تكوين فقاعات نقوم بإزالتها

نعيد هذه الخطوة كل مرة حتى ينتهي الخليط مع مراعاة ترك مسافة بين القطايف لمنع التصاقها، وبعد أن تبرد يمكنك حشوها على حسب الرغبة سواء حلو أم مالح

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

المكونات: كوب جوز، ربع ملعقة صغيرة قرفة، نصف ملعقة صغيرة سكر، نصف ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة تحضير القطايف في رمضان 2021-1442

نقوم بخلط مكونات الحشو سوياً حتى تختلط المكونات، ونبدأ بحشو القطايف مع ضرورة غلقها جيداً من الأطراف

بعد اكتمال الكمية، نقوم بإحضار طاسة بها زيت غزير ونضعها على النار حتى تسخن، ونبدأ بإضافة القطايف وننتظر حتى تأخد لون ذهبي، بعد الانتهاء من قلي القطايف، نقوم بوضعها في شربات بارد، وتصفى جيداً وتوضع في أطباق التقديم