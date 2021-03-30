رمضان 2021 في السعودية: سلسلة اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا

اعلنت السعودية عن سلسلة قرارات عاجلة سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك 2021-1442.

و اوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة رعد بن محمد الشريف ان الاجراءات تتضمن تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك 2021.

و بحسب المتحدث، فإن الأمانة تعمل على تعزيز و تكثيف الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، استعداداً شهر رمضان المبارك 2021-1442 ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و اضاف البيان: "إن وكالة البلديات شكلت فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق البروتكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص في المطاعم الشعبية".

و أكد الشريف على انه سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدار اليوم، من اجل تقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، كما سيتم ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة.

وشدد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة على سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين والتحقق من طرق نقلها وحفظها وعرضها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.