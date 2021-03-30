رمضان 2021 في السعودية: تحديد ساعات عمل الموظفين

حددت الحكومة في السعودية اليوم الثلاثاء ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021-1442، للموظفين.

و بحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد الراجحي، فقد تحددت ساعات عمل الموظفين بخمس ساعات يومية، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

و قال الوزير: "نظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25% من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة".