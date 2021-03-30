موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2021-1442

موعد اذان المغرب في رمضان 2021، يقترب موعد شهر رمضان المبارك 2021، و يبحث الكثير من التابعين عن مواعيد السحور و الافطار في الشهر الفضيل، سواء من خلال امساكيات شهر رمضان 1442 او من خلال مصادر اخرى، و يهتم الصائمون على وجه الخصوص بمواعيد أذان المغرب، خصوصا ان لحظات الافطار لها خصوصية عند الصائمين في مختلف انحاء العالم، حيث يتناولون الافطار و يستعدون لصلاة التراويح في شهر رمضان 2021.

شهر رمضان 2021 من افضل شهور السنة عند الله تعالى لما فيه من الأجر و الثواب و العبادات، وذلك لإقام فريضة الصيام والصلاة والزكاة وأداء العمرة، وعلى الرغم من كون هذه العبادات يؤديها المسلم طوال العام، ولكن في رمضان المبارك يكون لها نفحة إيمانية أخرى وخاصة صلاة التراويح وقيام الليل، كما أن الثواب يتضاعف في رمضان

مواعيد أذان المغرب طوال شهر رمضان 2021

فلكيا من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، لذا يرغب الجميع في معرفة موعد أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار، و نحن بدورنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية نقدم لكم مواعيد آذان المغرب في ايام شهر رمضان 2021-1442.

الثلاثاء 13 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:21 مساءً

الأربعاء 14 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً

الخميس 15 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً

الجمعة 16 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:23 مساءً

السبت 17 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً

الأحد 18 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً

الاثنين 19 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً

الثلاثاء 20 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً

الأربعاء 21 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:26 مساءً

الخميس 22 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً

الجمعة 23 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً

السبت 24 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:28 مساءً

الأحد 25 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً

الاثنين 26 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً

الثلاثاء 27 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:30 مساءً

الأربعاء 28 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً

الخميس 29 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً

الجمعة 30 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً

السبت 1 مايو

موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً

الأحد 2 مايو

موعد اذان المغرب: 6:33 مساءً

الاثنين 3 مايو

موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً

الثلاثاء 4 مايو

موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً

الأربعاء 5 مايو

موعد اذان المغرب: 6:35 مساءً

الخميس 6 مايو

موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً

الجمعة 7 مايو

موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً

السبت 8 مايو

موعد اذان المغرب: 6:37 مساءً

الأحد 9 مايو

موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً

الاثنين 10 مايو

موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً

الثلاثاء 11 مايو

موعد اذان المغرب: 6:39 مساءً

الأربعاء 12 مايو

موعد اذان المغرب: 6:40 مساءً

كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك 2021

النية: على كل مسلم أن يستحضر النية للصيام، ينوي نية صادقة على التوبة في شهر رمضان، والابتعاد عن الذنوب والخطايا التي يرتكبها

الدعاء عندما يحل علينا شهر رمضان يجب أن ندعوا الله حتى يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن

حمد الله تعالى يجب أن نحمد الله تعالى أن بلغنا شهر رمضان المبارك ونحن في أحسن حال، لنتمكن من أداء الصلوات والعبادات