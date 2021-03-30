صحيفة عبرية: مقترح دولي لتطعيم 7 الاف تاجر من قطاع غزة قبل دخولهم "اسرائيل"

افادت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء أن هناك مقترح دولي لتطعيم 7 آلاف تاجر من قطاع غزة ضد كورونا، ممن يدخلون "بشكل دائم" الى الضفة الغربية و"إسرائيل".

و نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية أجنبية، قولها إنه تمت بلورة خطة دولية مؤخرا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم عند معبر بيت حانون "ايرز"، قبل دخولهم إلى "إسرائيل"، على أن يمنحه ممرضون أجانب من موظفي إحدى المنظمات الدولية على الأرجح.

واشارت الصحيفة الى ان "إسرائيل" لن تمانع هذه الخطة الدولية التي قد تكون جزء من اتفاقية تسوية بين "إسرائيل" وقطاع غزة، كما أن حركة "حماس" من جانبها قد صادقت عليها.

ومن المقرر أن تكون قطر هي الدولة الممولة لهذه الخطة، وستدفع ثمن 14 ألف جرعة لقاح للتجار، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة "فايزر".

وتهدف الخطة لتجديد تحركات التجار الى "إسرائيل" والضفة، بعد أن توقفت بشكل تام منذ أكثر من سنة بسبب الوباء، ما شكل ضربة للاقتصاد الغزي، الذي يعاني أصلا من أزمة كبير نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.