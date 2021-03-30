خطة دولية لتطعيم 7 ألاف تاجر من قطاع غزة ضد كورونا

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الأربعاء 30-3-2021 عن خطة دولية "إسرائيلية" لتطعيم 7 آلاف تاجر من قطاع غزة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، ممن يدخلون "بشكل دائم" إلى الضفة الغربية و"إسرائيل".

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مصادر دبلوماسية أجنبية، أنه تمت بلورة خطة دولية مؤخرا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم عند معبر بيت حانون "ايرز"، قبل دخولهم إلى "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تطعيم التجار لقاح كورونا سيكون على أيدي ممرضين أجانب من موظفي إحدى المنظمات الدولية على الأرجح، ووفقًا للصحيفة، فإن "إسرائيل" لن تمانع هذه الخطة الدولية.

ومن المقرر أن تكون قطر هي الدولة الممولة لهذه الخطة، وستدفع ثمن 14 ألف جرعة لقاح للتجار، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة "فايزر".

وتهدف الخطة لتجديد تحركات التجار الى "إسرائيل" والضفة، بعد أن توقفت بشكل تام منذ أكثر من سنة بسبب الوباء، ما شكل ضربة للاقتصاد الغزي، الذي يعاني أصلا من أزمة كبير نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.