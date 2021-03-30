قبطان السفينة الجانحة يرفض تلبية 8 مطالب لهيئة قناة السويس

رفض قبطان السفينة البنمية اليوم الأربعاء 30-3-2021 تلبية أي من المطالب الـ8 لهيئة قناة السويس بعدما تمكنت الهيئة من تحريرها قبل يومين.

مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع أكد، أن قبطان السفينة البنمية لديه مشكلة ولم يُلبي المطالب الـ8 للهيئة، ومنها سجل الحوادث السابقة للسفينة.

وكشف شعيشع أنه حضر فجر الجمعة الماضية إلى قناة السويس بعد توليه مسؤولية التحقيق في ما يتعلق بالسفينة الجانحة بالقناة، للمشاركة في تطبيق كافة المعايير الدولية في الفحص، لأن ما حدث واجهته مصر أمام العالم كله.

وقال: "لازم يكون فيه شفافية، ومن التحقيق هنقدر نحدد اللي حصل في السفينة، لذلك فإن التحقيقات ستتضمن كل ما حدث في السفينة قبل وأثناء وبعد الحادث، بفحص كل ما حدث ومراجعته".

وأضاف: "أحنا طلبنا من السفينة 8 مطالب هما منفذوش ولا طلب منها، وده بيشير إلى أن قائد السفينة لديه مشكلة".

وأوضح أنه بالنسبة للسفينة، فالمسؤولية موزعة على طرفين، أحدهما الشركة المالكة لها، والثانية الشركة المستأجرة والمشغلة للسفينة، وذلك لأن الشركة المشغلة تتولى كافة المسؤوليات تجاه السفينة وطاقم إبحارها، لافتا إلى أن المشكلة كلها تكمن في وجود طرفين في التحقيق، أحدهما يخص المالك والثاني يخص مستأجر السفينة.

وأشار شعيشع إلى أن التحقيقات ستجيب على بعض الأسئلة ومنها هل كان هناك شبهة تعمد وراء الحادثة، أو هل وقعت الحادثة فجأة، أو هل يوجد عيوب بداخل السفينة.