وكيل الحكم المحلي: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ودور البلديات مهم في دعم المجتمع

قال وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس: "ان دور البلديات مهم وحيوي في دعم قطاعات المجتمع المحلي وتنفيذ الفعاليات الشعبية بالشراكة مع المؤسسات واللجان والتجمعات الشبابية التي تعمل على تكريس لوحة من الوحدة الفلسطينية".

جاء ذلك خلال فعاليات رسمية وشعبية نظمتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلديات المحافظة الوسطى احتفاءً بيوم الأرض والذي يصادف الثلاثين من شهر آذار مارس.

وأكد أبو راس تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته في مواجهة المحتل، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين لن ينسوا أرضهم وستبقى الأجيال المتعاقبة نبراس للأمة ينير طريق العز والفخر.

وشارك في الفعاليات التي أقيمت على امتداد شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس ومدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، نائب رئيس اتحاد بلديات القطاع ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورؤساء بلديات المحافظة الوسطى ووفد من إدارة البلدية.

وتم خلال الفعالية زراعة أشتال زراعية وتنفيذ حملة نظافة للشارع، فيما نُظمت فعالية شعبية في مدخل مخيم البريج.

وأكد م. علاء البطة أن بلديات قطاع غزة عاقدة العزم على تبنى كل المشاريع والبرامج التي تدعو إلى تمتين الوحدة الوطنية وتكريسها على أرض الواقع، في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأجيال تلو الأجيال وعلى مدار التاريخ تؤكد للعالم أجمع بأننا شعب لا يمكن له أن يفرط بأرضه وسيبقى قابضًا على الجمر متمسكًا بالثوابت والحقوق التي لا يمكن التراجع عنها.

وشدد البطة أن ذكرى يوم الأرض يعتبر يومًا وطنيًا للشعب الفلسطيني الذي سيبقى محافظاً على أرضه المباركة، وفلسطين جزء من الوطن العربي الذي نعتز بالانتماء إليه ولأرضنا المباركة كذلك، مشيرًا إلى أن يوم الأرض سيبقى شاهدا على بشاعة المحتل الإسرائيلي الغاصب وشعبنا لا يزال متمسكاً بأرضه ووطنه ولن يتنازل عن شبر واحد من تراب الأرض.

كما شارك وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس في فعاليات نظمتها بلدية بيت لاهيا بالشراكة مع بلديات الشمال.

وأثنى ابو راس على الجهود التي تبذلها بلدية بيت لاهيا، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار انه ضمت الفعاليات مدير بلديات الشمال م. وسيم ذياب، ورؤساء بلديات الشمال، ومدراء عامون ورؤساء أقسام وموظفون آخرون.