نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان 2021- 1442 ايام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2021، شهر القرآن الكريم، و يسعي المسلمون للتقرب من الله بالعبادة و قراءة القرآن و الكريم و التقرب من الله تعالى بالعبادات و الاعمال الصالحة.

ويعد ختم القرآن من الاعمال التي يتنافس عليها المسلمون في شهر، حيث ان هناك ادعية مختلفة يدعو بها المسلمون عند ختم القرآن الكريم، و ان كان هناك إختلاف في صيغة الادعية، ولكنها تكون شاملة الكثير من الجوانب ما بين الحمد والإستغفار وسؤال الله بأن يشفعنا في القرآن ويجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وقد جاء دعاء ختم القران مكتوب لماهر المعيقلي كما يلي :

. اللهم لك الحمد أنت نور السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد. أنت قيوم السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد. أنت فاطر السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد. أنت الحق و قولك الحق و وعدك الحق و لقاؤك الحق والجنة حق و النار حق و النبيون حق و الساعة حق. أنت الأول فليس قبلك شيء و أنت الآخر فليس بعدك شيء و أنت الظاهر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء. أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شي قدير. تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب.

اللهم يا رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل يا فاطر السموات و الأرض يا عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم أهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت و اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت ربنا و تعاليت. لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول و خيرا مما نقول و لك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإسلام و لك الحمد بالإيمان و لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا رمضان.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين و إلى جناتك سابقين. برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم تقبل صيامنا و قيامنا و سائر أعمالنا.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا و نحن نعلم و نستغفرك لما لا نعلم.