تونس تدعو لوضع حد للاستيطان "الإسرائيلي"

دعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الاستيطان "الإسرائيلي".

جاء ذلك بمناسبة الذكرى 45 لـيوم الأرض الفلسطيني.

وأكدت الخارجية التونسية على موقف تونس الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى حماية الشّعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها.

وطالبت الخارجية التونسية بوضع حد لمخططات الاستيطان والمصادرة والتوسّع التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخف بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

يشار انه يحيي الفلسطينيون في 30 من مارس/آذار كل عام "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي استشهد فيه ستة فلسطينيين خلال احتجاجات ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي فلسطين بالداخل.