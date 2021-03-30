أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 30-3-2021، بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

وتراجع سعر الذهب عالميا بعد استقراره يومين، بنحو 6 جنيهات ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 753 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره أمس التي سجلت 759 جنيها، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

تقدم لكم فلسطين اليوم الاخبارية في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم 30-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (860) جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (753 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (645 جنيهًا)

سعر الجنيه الذهب اليوم (6024جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6024 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26665 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 860 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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