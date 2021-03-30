الصحة: 16 حالة وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية: (طولكرم 4، قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 1)، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 42، طولكرم 118، جنين 192، قلقيلية 47، ضواحي القدس 22، أريحا والأغوار 22، نابلس 225، الخليل 188، سلفيت 32، بيت لحم 54، رام الله والبيرة 90"، قطاع غزة 785، مدينة القدس 53.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 47، طولكرم 214، جنين 191، قلقيلية 89، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 18، نابلس 240، الخليل 520، سلفيت 63، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 168، قطاع غزة 300، مدينة القدس 326.

ولفتت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

كما نوهت الكيلة إلى وجود 213 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.

وبينت أن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.