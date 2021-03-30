قوات الاحتلال تقمع فعالية لإحياء يوم الأرض في سبسطية



قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مسيرة سلمية لإحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في سبسطية بأعداد كبيرة، وفرض طوق مشدد عليها لتأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لاحقًا.

وأوضحت المصادر ان قوات الاحتلال عمدت الى قمع مسيرة جماهيرية انطلقت من وسط البلدة باتجاه المنطقة الأثرية، لإقامة فعالية بمناسبة يوم الأرض، حيث أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز السام، ودارت اشتباكات بالأيدي ومواجهات بين المشاركين بالمسيرة وجنود الاحتلال.

ويشار أنه صباح اليوم اقتحم المستوطنون، الموقع الأثري في بلدة سبسطية قرب نابلس شمال الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال.

بدوره قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم:" إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع أمام المواطنين، وهناك توقعات بإقامة احتفالات لهم في المنطقة".

وأضاف عازم:" إنّ الأهالي وفعاليات وطنية ستشارك اليوم في إحياء ذكرى يوم الأرض من بلدة سبسطية، في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلدة من قبل سلطات الاحتلال، من أجل السيطرة على الموقع الأثري".

ويشار انه تتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بزعم أنها أراض "إسرائيلية".