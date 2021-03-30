لجنة دعم الصحفيين تختتم دورة تدريبية حول تغطية الصحفيين للانتخابات الفلسطينية

اختتمت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء 30/3/2021، دورة تدريبية لعدد من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية حول التغطية المهنية للانتخابات الفلسطينية التي ستجرى على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الصحفي صالح المصري، خلال حفل اختتام الدورة على أهمية دور الصحافة والصحفيين كسلطة رابعة في تغطية ومراقبة العملية الانتخابية بمهنية وشفافية ونزاهة.

وأوضح المصري، أن الدورة التي تحمل عنوان: "كيف يغطي الصحفيون الانتخابات الفلسطينية بمهنية وشفافية" شارك فيها نحو 20 صحفياً من المؤسسات الصحفية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة وحاضر في الدورة التدريبية كلٌ من الأستاذ مصطفى إبراهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والإعلامي والنقابي الفلسطيني فتحي صباح .

وبين المصري، أن الدورة تكتسب أهمية كبيرة لتفادي وقوع الأخطاء أثناء التغطية للعملية الانتخابية، مؤكداً أهمية أن يتحلى الصحفي الفلسطيني بالمسؤولية المهنية والوطنية والمجتمعية ويتجنب خطاب الكراهية والتشهير، ونقل الإشاعات وضرورة نقل الأخبار من مصادرها المعتمدة والدقة والمصداقية في نشر المعلومات والأخبار المتعلقة بالانتخابات العامة.

وأكد الصحفي المصري، على الوحدة الوطنية الفلسطينية واحترام الحياة الديموقراطية وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين أثناء التغطية الانتخابية، وضرورة توفير ضمان تهيئة المناخ لعقد الانتخابات الفلسطينية في أجواء تضمن نجاحها وذلك من خلال الالتزام بأحكام القانون الفلسطيني، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية والمتعلقة بمعايير التغطية الاعلامية أثناء الانتخابات.

وحث منسق لجنة دعم الصحفيين كافة الصحفيين على تغطية الانتخابات بصورة موضوعية، وتوخي الدقة والنزاهة والموضوعية، والتأكيد على الوحدة الوطنية، وروح التضامن، وعدم استخدام لغة التحريض، أو التشهير، والسب والقذف في الدعاية الانتخابية. وعدم نشر المعلومات المضللة أو المتجزئة، وتصحيح الأخبار التي يتبيّن عدم مصداقيتها، وإعطاء الأطراف الأخرى الحق في الرد والتصحيح.















