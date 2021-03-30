الحايك يُطالب ببرامج انتخابية داعمة للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 30/3/2021، بضرورة أن تركز برامج القوائم الانتخابية على مشاكل الاقتصاد الفلسطيني، وتحديداً التي يعاني منها قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والخسائر الفادحة التي تكبدها على سنوات الحروب والانقسام.

وقال الحايك في تصريح صحفي:"إن القطاع الخاص في غزة يتطلع لأن تحرك العملية الانتخابية القادمة المياه الراكدة في الاقتصاد الفلسطيني، وقيادة شعبنا نحو مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الازمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".

وأضاف الحايك:"أن الاقتصادي الغزي أنهك على مدار 15 عاماً من الحصار والانقسام والحروب بأزمات هي الأصعب على مستوى العالم، كان أبرزها الفقر والبطالة والانعدام الغذائي، وغياب المشاريع التنموية والتطويرية، وعدم صرف التعويضات والحقوق المالية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص."

وأشار الحايك إلى أهمية توافر برامج انتخابية قادرة على توفير الحياة الكريمة لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من ظروف معيشية هي الأسوأ عالمياً، مشدداً على أن الانتخابات القادمة تشكل بارقة أمل لجميع سكان القطاع، لاسيما فئة الشباب والخريجين الذين وصلت نسبة البطالة في أوساطهم لأكثر من 70%.

ودعا الحايك لضرورة صياغة برنامج وطني يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، ويقوم على سن قوانين وتشريعات داعمة للقطاع الخاص، والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية، لما لذلك من أهمية في التحرر من التبعية الاقتصادية ووصول فلسطين لاقتصاد الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.