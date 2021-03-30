313 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الاقصى

اقتحم 313 مستوطناً ، صباح اليوم الثلاثاء 30/3/2021، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ان المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.

بدورها ذكرت مصادر مقدسية بأن المستوطنين قاموا ببث وعبر مكبر صوت في باحات الأقصى الصلوات والشروحات التلمودية وتحديدا قبالة البائكة الشمالية.

وافادت المصادر انه تشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

يشار انه تتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

جدير ذكره انه تكثفت الدعوات في الآونة الأخيرة لشد الرحال نحو المسجد الأقصى لصدّ محاولات مستوطنين ذبح قرابين قرب المسجد خلال اقتحامه في أعيادهم اليهودية.