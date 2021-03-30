بالصور الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تؤكد عدم التفريط بذرة واحدة من تراب فلسطين

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 30/3/2021، على عدم التفريط بذرة واحدة من تراب فلسطين، وعلى وحدة الأرض والشعب والقضية، ومواجهة المخططات الصهيونية الهادفة إلى تهويد الأرض وطمس معالمها .

وشددت الهيئة الوطنية، على أن القدس بأقصاها وقيامتها ستبقى عنوانا لوحدة الامة عاصمة لشعب لفلسطين رغم انف الاحتلال ووعود المجرم السالف دونالد ترامب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للهيئة، في الذكرى الخامسة والأربعين ٤٥ ليوم الأرض الخالد التي تصدت خلاله جماهير شعبنا الصامد في أرضنا المحتلة عام 1948، وفى الذكرى الثالثة لانطلاق مسيرة العودة على أرض قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الهيئة، إلى أن مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" سرقته ومصادرته للأراضي وتوسيع المستوطنات في القدس والضفة وحصاره الظالم لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة، على تمسكها بمسيرات العودة وستبقى ابرز الاشكال الكفاحية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلِها، لكنها علقت فعالياتها بسبب وباء كورونا الفتاك وستبقى جاهزة بكل امكاناتها للنزول في اي لحظة والعودة للميادين لحماية

حقوق شعبنا الثابتة.

كما أكدت الهيئة دعمها لجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية كرافعة لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية وهرولة المطبعين ولرفع المعاناة واثار الانقسام البغيض.

وأهابت الهيئة الوطنية، بأبناء شعبنا الالتزام بكل قواعد السلامة من شر هذا الوباء الكوني والتعاون مع جهات الاختصاص لتلافي الوقوع في خطر هذا الوباء ومضاعفاته.

وأكدت الهيئة على العمق العربي والاسلامي وتدعوا جماهير الامة الى دعم صمود شعبنا الصامد في بيت المقدس ، والضغط على حكامهم لوقف الهرولة ومراجعة مواقفهم من التطبيع.

وطالبت الهيئة الوطنية الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف سياسة التقليصات التي تمارسها الأونورا بحق ابناء المخيمات وخاصة في قطاع غزة المحاصر .مذكرين بالقرار ٣٠٢ الذي يضمن مواصلة اغاثة ورعاية شئون اللاجئين حتى عودتهم الى

ديارهم.

وطالبت الهيئة الوطنية السلطة الفلسطينية وكل الأجسام القانونية بالتعاون مع محكمة لاهاي للجنايات الدولية لجلب قادة العدو ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الاعزل وأن لا يفلت قادة العدو من العقاب، وخاصة جرائمه بحق المسيرات السلمية.































