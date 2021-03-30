تعاون اماراتي مع "إسرائيل" لصد الهجمات الإلكترونية

قال د. محمد الكويتي رئيس الأمن السايبراني في حكومة الامارات امس الاثنين، إن "هناك تعاون كبير بين الامارات وإسرائيل في مجال التحول الرقمي.

وقال موقع 24 نقلا عن الكويتي "الامارات متجه الى تحول تكنولوجي كامل، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السايبراني، ومن هنا جاءت أهمية التعاون الكبير مع الشركات الإسرائيلية، فإسرائيل سهلت لنا بناء مرونة وأمن سايبراني في جميع القطاعات"، حسب قوله.

من جانبه، أكد ايجال اونا- رئيس الهيئة الإسرائيلية للسايبر أن التعاون بين إسرائيل والامارات في المجال السايبراني كان قبل اتفاقيات التطبيع، قائلًا: "اعتقد أن معرض "سايبر تك" هو نقطة انطلاق رمزية وهامة في تطور العلاقات القوية والسريعة والجيدة بين البلدين".