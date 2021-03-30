دروس تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة د. زياد ثابت اليوم الثلاثاء 30/3/2021 عن بدء الوزارة بتنفيذ مبادرة "نحو التمكين والتميز" وتتمثل في إعطاء دروس تقوية مجانية وجاهية لطلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة بواسطة أكفأ وأمهر المعلمين.

وأوضح ثابت أن الشروع في تقديم الدروس سيكون في الأول من شهر إبريل المقبل ويستمر لمدة شهر في 42 مدرسة على مستوى القطاع، حيث سيجري التطبيق وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وقال ثابت: "إن هذا التوجه يأتي بهدف الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلبة، والعمل على رفع نسب النجاح، وإتاحة المجال لجميع الطلبة على اختلاف فئاتهم من الاستفادة، وتأهيلهم بشكل كامل للتعامل السليم مع امتحانات التوجيهي.